МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Южная Корея закрыла ряд своих воздушных маршрутов, проходящих в Японском море, после ракетных пусков КНДР, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на власти. Северная Корея впервые с апреля возобновила товарооборот с Китаем

"Министерство земель, инфраструктуры и транспорта заявило, что некоторые воздушные маршруты в Японском море будут закрыты с 10.58 (4.58 мск — ред.) 2 ноября до 11.05 (5.05 мск — ред.) 3 ноября", — сказано в сообщении.

Отмечается, что министерство рекомендовало местным авиакомпаниям выбирать обходные пути для обеспечения безопасности пассажиров на маршрутах в США и Японию.

КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Три из них точно упали в Японском море, притом одна — в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Эта ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье страны. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога.

Согласно правилам, морская граница предполагает расстояние в 12 миль (около 22 километров), поэтому по факту ракета впервые в истории двух стран упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем.