ТОКИО, 2 ноя — ПРАЙМ. Автоконцерн Nissan прекратил прием заказов на электромобиль Sakura и новый тип X-Trail из-за нехватки деталей, сообщила газета "Иомиури". Названо условие исключения Nissan из списка параллельного импорта

Как сообщает издание, прием заказов прекращен из-за высокого спроса на эти марки автомобилей, а также из-за нехватки деталей, в первую очередь, полупроводников.

Автостроитель начат продажи Sakura, которые производит совместно с Mitsubishi Motors, с июня этого года. К концу октября были получены заказы на 33 тысячи этих автомобилей. Покупателей привлекает пробег автомобиля, который составляет 180 километров, и умеренная цена – с учетом государственных субсидий он обойдется меньше 2 миллионов иен (около 14 тысяч долларов). Продажи нового типа X-Trail начались в июле этого года.

Японские производители в этом году сталкиваются с проблемой поставок полупроводников, из-за чего вынуждены подчас временно останавливать производство.