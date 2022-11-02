МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Разрушенная часть Крымского моста будет полностью восстановлена в декабре, проблема с транспортной обеспеченностью полуострова будет решена, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации. Минтранс сообщил о нормализации логистической ситуации в Крыму

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.

"Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет полностью решена", — сказал замглавы правительства.