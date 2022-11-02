МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Более 100 автобусов получил Мариуполь за месяц, заявил начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров. По Крымскому мосту разрешили движение автобусов

В Сочи состоялось открытие Южного транспортного форума "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий". В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ.

"Нам Россия поставила 110 автобусов. Сейчас у нас 18 городских маршрутов, "Мариупольтранс" обслуживает, и 5 пригородных маршрутов. Все маршруты осуществляют движение для перевозки пассажиров бесплатно. Пока до нового года, а дальше будем смотреть. За счет субсидирования они работают. У них сейчас на балансе состоит 149 автобусов, из них 110 поставлены из Москвы и Санкт-Петербурга", — сказал Нестеров журналистам, отметив, что поставки общественного транспорта были произведены за месяц.

Он добавил, что сейчас есть проблема с трамваями, поскольку они полностью разрушены, на их восстановление может уйти минимум год.

Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.