ПЕКИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Движение судов на российско-китайских пограничных реках осложнено из-за погодных условий и может завершиться 4 ноября, сообщила в четверг пресс-служба генерального консульства России в городе Харбин. Китай увеличит долю атомной энергии в общей выработке электроэнергии

"Из-за появившихся многочисленных льдин движение речных судов между Благовещенском и Хэйхэ (городской округ в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией — ред.) может завершиться уже 4 ноября", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

Сообщается, что на прошлой неделе на реке Уссури уже закрылся смешанный российско-китайский погранпереход Покровка — Жаохэ.

"Пока продолжаются грузоперевозки по Амуру между Хабаровском и китайскими городами Фуюань и Тунцзян, а также посёлками Поярково и Сюнькэ", — сообщили в генконсульстве.