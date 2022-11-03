МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 23 декабря запустит рейсы по маршруту Москва — Гюмри (Армения), сообщает пресс-служба перевозчика. "Победа" в декабре начнет полеты в Турцию

Сейчас авиакомпания не осуществляет перелеты в Армению.

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Гюмри. Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря", — сказано в релизе.

Отмечается, что рейсы в Гюмри будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково".