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"Победа" запустит рейсы в Гюмри с 23 декабря
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 23 декабря запустит рейсы по маршруту Москва — Гюмри (Армения), сообщает пресс-служба перевозчика. Сейчас авиакомпания не... ПРАЙМ, 03.11.2022
транспорт, бизнес, новости, армения, авиакомпания победа, москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 23 декабря запустит рейсы по маршруту Москва — Гюмри (Армения), сообщает пресс-служба перевозчика.
Сейчас авиакомпания не осуществляет перелеты в Армению.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Гюмри. Полеты по этому маршруту начнутся 23 декабря", — сказано в релизе.
Отмечается, что рейсы в Гюмри будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково".