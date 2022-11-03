МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Первый с 2020 года чартерный рейс с россиянами прибыл на Шри-Ланку, загрузка составила 100%, заявили РИА Новости в пресс-службе Anex Tour. Azur Air запустит прямые чартеры из России на Шри-Ланку со 2 ноября

"Сегодня успешно был совершен первый рейс с туристами в Коломбо (прилет в 07.17 3 ноября по московскому времени — ред.), вылетевший из Москвы 2 ноября в 23.00. Загрузка первого рейса составила 100%, все места были реализованы розницей. Загрузка второго рейса из Москвы также 100%. 3 ноября в 22.40 запланирован вылет первого рейса расписания из аэропорта Пулково. На следующей неделе — вылеты из Красноярска и Новосибирска", — рассказали в туроператоре.

Отмечается, что Anex Tour, как и "Интурист" и Fun&Sun, предлагает в этом осенне-зимнем сезоне предполагает прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. перевозки будет осуществлять Azur Air.

Как уточнили в "Интуристе", спрос на туры на Шри-Ланку сейчас очень активный, россияне бронируют путевки по этому направлению на следующий год. Там пояснили, что туристы либо берут пять звезд с полным пансионом или "все включено", либо выбирают самые бюджетные гест-хаусы.

"Благодаря появлению блоков мест на чартерной перевозке и прямым рейсам "Аэрофлота" Шри-Ланка впервые вошла в топ-5 по продажам на ноябрьские праздники, пропустив вперед только Россию, Турцию и Египет", — рассказали представители туроператора.