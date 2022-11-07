2022-11-07T13:59:14+03:00
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2022
https://1prime.ru/transport/20221107/838731401.html
Пассажирские авиаперевозки в мире подскочили в сентябре
Транспорт
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Объем мировых пассажирских авиаперевозок в сентябре увеличился на 57% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). При... ПРАЙМ, 07.11.2022
транспорт, бизнес, новости, iata, авиация, перевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в сентябре увеличился на 57% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
При этом объем только международных пассажирских авиаперевозок в сентябре подскочил на 122,2%, внутренних – вырос на 6,9%.
Также, согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался на Ближнем Востоке (138,36%) и в Африке (89,2%).
Показатель также заметно вырос в Европе (60,4%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (51,9%) и Латинской Америке (47,8%). Наименьший рост пассажирских авиаперевозок показала Северная Америка – на 39,7%.