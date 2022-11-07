МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в сентябре увеличился на 57% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Utair увеличит число рейсов из Грозного в Дубай

При этом объем только международных пассажирских авиаперевозок в сентябре подскочил на 122,2%, внутренних – вырос на 6,9%.

Также, согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался на Ближнем Востоке (138,36%) и в Африке (89,2%).

Показатель также заметно вырос в Европе (60,4%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (51,9%) и Латинской Америке (47,8%). Наименьший рост пассажирских авиаперевозок показала Северная Америка – на 39,7%.