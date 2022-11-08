ХАБАРОВСК, 8 ноя — ПРАЙМ. Терминально-складской комплекс "Стройоптторг" в Хабаровске (транспортная группа Fesco) с января по сентябрь 2022 года увеличил отправку грузов в Китай на 68%, сообщает пресс-служба терминала. В России с начала года открылось около 300 автосалонов китайских брендов

"Терминально-складской комплекс "Стройоптторг" в Хабаровске за девять месяцев 2022 года увеличил отправку грузов в порты и терминалы Китая на 68% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 845 TEU", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном на экспорт шли соевые бобы и различные виды пиломатериалов. В текущем году "Стройоптторг" начал применять новый вид погрузо-разгрузочных работ — перевалку пиломатериалов из полувагонов в контейнеры для их дальнейшей отправки в Республику Корею. С начала года хабаровский терминал обработал 23 полувагона и отправил 56 контейнеров, уточняет компания. Кроме того, комплекс по итогам трех кварталов этого года обработал 48 платформ с рулонной сталью, которые прибыли из западных регионов России.

Комплекс "Стройоптторг" — один из крупнейших центров хранения и обработки грузов Дальнего Востока. Терминал имеет собственную железнодорожную ветку, соединяющую его с железнодорожной станцией "Красная речка" Дальневосточной железной дороги. Логистические возможности терминала позволяют использовать его в схемах доставки первой или последней мили.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России. Оказывает услуги морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ. Группа компаний владеет собственным флотом, железнодорожным подвижным составом, портовыми, морскими и сухопутными терминальными комплексами, а также сетью офисов во многих странах мира. Штаб-квартира группы находится в Москве.