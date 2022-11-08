Заказы Airbus в октябре выросли в 14 раз к сентябрю
Заказы Airbus в октябре выросли в 14 раз к сентябрю, поставки — на девять процентов
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в октябре получила 177 заказов после всего 13 в сентябре, следует из сообщения компании.
Таким образом, число заказов с начала года увеличилось до 1033 самолетов.
Поставки Airbus за октябрь выросли на 5 самолетов, или на 9% — до 60 единиц. С начала года было поставлено 497 самолетов, следует из данных на сайте компании.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.