МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в октябре получила 177 заказов после всего 13 в сентябре, следует из сообщения компании. Минэнерго США повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2022 году

Таким образом, число заказов с начала года увеличилось до 1033 самолетов.

Поставки Airbus за октябрь выросли на 5 самолетов, или на 9% — до 60 единиц. С начала года было поставлено 497 самолетов, следует из данных на сайте компании.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.