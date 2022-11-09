МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Министерство транспорта Индонезии опубликовало директиву, ограничивающую на время саммита G20 международные и внутренние коммерческие рейсы в аэропорт Денпасара на Бали, сообщает портал Indonesia Expat в среду. Контактов между Россией и США на полях G20 не ожидается, сообщили в госдепе

Согласно директиве министерства, все коммерческие рейсы в главный аэропорт Бали будут ограничены, а совершающим такие рейсы самолетам будет запрещена стоянка на ночь.

"Эта директива призвана обеспечить безопасное и беспрепятственное проведение саммита G20", — заявил журналистам генеральный директор департамента гражданской авиации министерства Нур Иснин Истиартоно.

По его словам, новые правила полетов будут действовать с 12 по 18 ноября 2022 года. К ним относятся ограничение промежутков времени, когда аэропорт будет принимать коммерческие самолеты, а также запрет на их ночную стоянку.

Истиартоно добавил, что на Бали было создано 11 "вспомогательных" аэропортов, работающих круглосуточно. Эти аэропорты будут использоваться для размещения самолетов VIP-участников G20.

"Людям, которые путешествуют на Бали или возвращаются с острова домой, рекомендуется заранее скорректировать свои планы поездок", — отметил генеральный директор департамента гражданской авиации.

Ранее представитель министерства государственных предприятий Индонезии Фаик Фахми заявил, что Россия провела масштабные приготовления к прибытию своей делегации, в том числе высокопоставленных персон, на саммит G20 на Бали.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.