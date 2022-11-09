МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Около 28 тысяч пассажиров и почти 17 тысяч автомобилей перевезены Керченской паромной переправой за месяц работы, сообщает Минтранс России. Первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа

"За первый месяц после возобновления работы Керченской паромной переправы – с ночи на 9 октября по 07:00 9 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 27 974 пассажира, 16 743 единицы автотранспорта и 1096 железнодорожных вагонов", — говорится сообщении.

В министерстве добавили, что семью паромами, работающими на переправе, выполнено 526 круговых рейсов.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.