МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законодательную поправку, которая продлевает до 1 января 2025 года действие пониженной ставки НДС в 10% на оказание услуг внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа через аэропорты Московского авиаузла. Пассажирские авиаперевозки в мире подскочили в сентябре

Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке 10%, однако эта льгота действует до 1 января 2023 года. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.

Бюджетный комитет при подготовке ко второму чтению бюджетообразующего законопроекта, вносящего различные изменения в Налоговый кодекс, поддержал поправку к нему, которая продлевает действие пониженной ставки НДС для авиаперевозок через Московский авиаузел до 1 января 2025 года, то есть на два года.

На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется завтра, 10 ноября.