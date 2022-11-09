МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщил комитет в своем Telegram-канале. Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Костромской области

"Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ по факту крушения вертолета гражданской авиации Ми-2 и гибели пассажира", — сказано в сообщении.

СК отметил, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли черный ящик, собрали образцы авиатоплива, назначили судебно-медицинскую, летно-техническую и химическую экспертизы, а также провели допросы.

Накануне из-за аварийной посадки выполнявшего санитарный рейс Ми-2 погиб пациент, которого эвакуировали с инфарктом, два пилота и два фельдшера получили травмы.