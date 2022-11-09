МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" запустил регулярный контейнерный поезд из Находки в Краснодар для доставки импортных товаров, поступающих из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает компания. Эксперт назвал условие для успешной реализации проектов импортозамещения

"ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") запустило регулярный контейнерный поезд со станции "Находка-Восточная" на собственный терминал в Краснодаре. Сервис ориентирован на доставку импортных грузов, прибывающих морем в "Восточную стивидорную компанию" (ВСК, актив Global Ports, также входит в группу компаний "Дело") из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", — говорится в сообщении.

В первом составе по маршруту проследовало 79 контейнеров (150 ДФЭ) с товарами народного потребления из Китая. Срок доставки по железной дороге составляет 13 суток. В перспективе компания планирует отправлять контейнерные поезда из Находки в Краснодар дважды в месяц.

По словам директора по продажам и клиентскому сервису "Трансконтейнера" Никиты Пушкарева, ранее для регулярной доставки из Находки на юг РФ был доступен только поезд до станции "Ростов-Товарный". "Мы диверсифицируем маршрутную сеть – запуск нового сервиса позволит разгрузить ростовский терминал и снизить сроки перевозки", – отметил он.

По данным компании, количество поездов в Ростов-на-Дону увеличилось с трёх в январе до 18 в октябре. Для снижения нагрузки на терминал "Трансконтейнера" в Ростове и сокращения сроков доставки импорта компания ранее увеличила площадь зоны таможенного контроля, запустила в работу второй контейнерный погрузчик и перевела терминал на круглосуточный режим работы. "Принятые меры позволят увеличить суточную переработку с 38 до 74 условных вагонов и удвоить число обслуживаемых контейнерных поездов – до 20-22 в месяц", — полагают в компании.

"Трансконтейнер" — интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров в 120 тысяч единиц вместимостью порядка 180 тысяч ДФЭ и фитинговых платформ – более 41 тысячи единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России, оперирует 23 судами, в том числе 13 судами ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO, где "Трансконтейнеру" принадлежит 58,51 % акций). Единственный акционер — группа компаний "Дело".