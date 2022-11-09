МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Росавиация намерена до конца 2022 года проинспектировать 669 самолетов, произведенных иностранными предприятиями и принадлежащих российским компаниям, сообщили в ведомстве. Airbus начала производство самолетов A321 в Китае

"Росавиация в плановом порядке осуществляет мероприятия по выдаче сертификатов летной годности самолетам иностранного производства российских авиакомпаний, надзор за которыми до введения западных санкций осуществляли авиавласти Бермудских островов (BCAA) и Ирландии (IAA)", — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что проверку 599 самолетов планируется завершить до конца текущего года.