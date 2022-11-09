ПЕКИН, 9 ноя — ПРАЙМ. Коммерческая авиастроительная корпорация Китая (COMAC) и американский авиастроитель Boeing в среду подписали соглашение о расширении сотрудничества в рамках совместного исследовательского центра, сообщает газета "Шанхай чжэнцюаньбао". Росавиация проинспектирует почти 600 самолетов иностранного производства

Подписание состоялось на полях международного авиасалона Airshow China в китайском Чжухае.

Как отмечает издание, цель соглашения — поддержать устойчивое развитие авиационной отрасли и продлить сотрудничество COMAC и Boeing в рамках совместного Центра устойчивых авиационных технологий, созданного в 2012 году, на пять лет.

Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит в городе Чжухай южной китайской провинции Гуандун с 1996 года. В этом году выставка проходит с 8 по 13 ноября.