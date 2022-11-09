МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" намерен запустить серийное производство новых серий поездов "Иволга", трехдверный вариант планируется к запуску в 2023 году, сообщила журналистам директор по продуктовому и техническому маркетингу "ТМХ-Пассажирский транспорт" Валерия Шарафутдинова. "РЖД Логистика" запустила контейнерный поезд до Ирана

"В этом и в следующем году у нас появятся два новых продукта. Это поезда "Иволга 3.0" (в 2022 году — ред.) и "Иволга 4.0" (в 2023 году — ред.)", — сказала она в кулуарах форума "Общественный транспорт 2022".

Шарафутдинова поделилась информацией о различиях новых моделей. "Существенным отличием модели "Иволга 3.0" являются технические изменения, такие как увеличение скорости. Изменения в "Иволге 4.0" будут направлены на визуальное восприятие, например, три двери, для обслуживания повышенного пассажиропотока в час-пик", — рассказала Шарафутдинова.

АО "Трансмашхолдинг" — единственный в России разработчик и производитель локомотивов, выпускающий электровозы и тепловозы всех существующих классов, назначения и рода тока.