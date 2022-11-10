МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади выпустил новую директиву, в которой потребовал, чтобы количество коммерческих рейсов в Индонезию не сокращалось, несмотря на введенные ранее ограничения в свете предстоящего саммита G20, сообщает агентство ANTARA. Российскую делегацию на саммите G20 на Бали возглавит Лавров

"Моя директива заключается в том, что международные коммерческие рейсы не должны сокращаться", — заявил министр транспорта в четверг.

В среду Инднозения ввела новые правила, касающегося организации коммерческих рейсов во время саммита G20 в международном аэропорту Денпасара, Бали. Согласно директиве министерства транспорта, все коммерческие рейсы в главный аэропорт Бали должны были быть ограничены, а совершающим такие рейсы самолетам была запрещена стоянка на ночь. Это было сделано, чтобы сбалансировать полеты VIP-участников саммита G20 и регулярные коммерческие рейсы — последние не должны были стать помехой главам государств.

Однако позже Сумади был проинформирован о том, что не все главы государств будут использовать частные самолеты. Напротив, по данным министерства транспорта, многие мировые лидеры будут использовать коммерческие рейсы, чтобы добраться до Бали. Это и стало причиной выпуска новой директивы.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

В четверг посольство РФ в Индонезии сообщило РИА Новости, что Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.