МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Инвестпрограмма РЖД на 2023 год предусматривает 250 миллиардов рублей на развитие второго этапа Восточного полигона, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. "Росгеология" изучит инвестпрограмму на 2023 год

На совещании правительства с премьером Михаилом Мишустиным Савельев рассказал об основных направлениях инвестпрограммы на 2023 год. Её общий объем составит 1,074 триллиона рублей, таким образом на развитие Восточного полигона планируется направить почти четверть всех инвестиций — 23%.

По словам главы Минтранса, более 40% инвестпрограммы, или 440 миллиардов рублей, предусмотрено на реализацию проектов комплексного плана модернизации расширения магистральной инфраструктуры. "Из них на развитие второго этапа Восточного полигона будет выделено 250 миллиардов рублей. Целевой показатель 2023 года провозной способности в размере 170 миллионов тонн будет выполнен в полном объеме", — сообщил он.

Всего на проекты обновления железнодорожной инфраструктуры в 2023 году предусмотрено 350 миллиардов рублей, из которых 160 миллиардов рублей будут направлены на ремонт более 4,8 тысяч километров пути. Средства программы закупки подвижного состава увеличены в 1,5 раза относительно ранее утвержденных параметров и составят более 202 миллиардов рублей, за счет которых будут закуплены более 600 локомотивов и 300 вагонов электропоездов. Еще 15 миллиардов рублей будет внесено в уставный капитал ФПК на приобретение 225 пассажирских вагонов.

По словам министра, за счет реализации инвестпрограммы РЖД заказами будут обеспечены смежные отрасли, что позволит сохранить не менее 170 тысяч рабочих мест. "Суммарная величина формируемого социально-экономического эффекта от реализации инвестиционной программы РЖД на 2023 год составит порядка 6,7 триллиона рублей, в том числе за счет дополнительных налоговых поступлений в бюджетную систему РФ порядка 1,2 триллиона рублей", — рассказал Савельев.

Восточный полигон расположен в границах четырех железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Он обслуживает транспортные потребности 14 субъектов РФ и обеспечивает транзит для всей страны. ОАО "РЖД" с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры полигона. Его цель — ликвидация "узких мест" на железных дорогах для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний.