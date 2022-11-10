МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Погрузку на сети РЖД в 2023 году ожидает снижение на 1,2% относительно текущего года, сообщил министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания правительства с премьером Михаилом Мишустиным. РЖД направят 250 миллиардов рублей на развитие Восточного полигона

"В основу финансового плана на 2023 год заложены параметры прогноза социально-экономического развития и масштабные задачи по развитию инфраструктуры. Объемы перевозок согласованы с Минэкономразвития России. Предусмотрено незначительное снижение погрузки на 1,2% к уровню 2022", — сообщил Савельев.

При этом он отметил текущее восстановление объемов пассажирских перевозок.

"Предельное повышение тарифов в 2023 году составит 8%", — добавил он.

В рамках совещания Савельев сообщил также, что инвестиционная программа РЖД в 2023 году составит 1,074 триллиона рублей.