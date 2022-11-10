МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Показатель EBITDA компании "Российские железные дороги" в 2023 году составит 637 миллиардов рублей, что на 27% выше уровня текущего года, сообщил министр транспорта Виталий Савельев в ходе совещания правительства. Глава Минтранса спрогнозировал снижение погрузки на сети РЖД в 2023 году

"Будет обеспечен опережающий темп роста доходов над расходами РЖД. Расходы компании в 2023 году составят 2,15 триллиона рублей. ФАС России на основании проведенного анализа в рамках компетенции подтверждает обоснованность указанных затрат. При этом в финансовом плане учтена программа мероприятий, направленная на повышение эффективности деятельности компании. В 2023 году эффект прогнозируется на уровне более 47 миллиардов рублей. Показатель EBITDA в 2023 году прогнозируется на уровне 637 миллиардов рублей, это более чем на 27% выше уровня текущего года", — сказал глава Минтранса.

"Эти параметры позволят сформировать источники финансирования инвестиционной программы в полном объеме", — добавил он.

Ранее в ходе совещания Савельев сообщил, что инвестиционная программа РЖД в 2023 году составит 1,074 триллиона рублей, что выше объема 2022 года практически на треть.