Китай отменил механизм приостановки международных рейсов при выявлении коронавируса
ПЕКИН, 11 ноя — ПРАЙМ. Власти Китая приняли решение отменить механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
"Отменяется механизм временной приостановки авиарейсов", — говорится в документе.
Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно будет предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее, чем за 48 чесов до посадки на самолет. До этого требовалось сдать два теста за 48 часов до посадки на рейс.
В марте 2020 года в рамках мер по борьбе с трансграничным распространением пандемии коронавирусной инфекции управление гражданской авиации Китая потребовало от иностранных и китайских авиакомпаний строго соблюдать противоэпидемиологические меры и ввело правила, согласно которым, если на прибывшем из-за границы рейсе выявляют 5 человек с COVID-19, то авиакомпанию наказывают и выполнение рейса приостанавливается на две недели, если число зараженных достигает 10, то рейс прерывают на 4 недели.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
https://1prime.ru/transport/20221111/838784950.html