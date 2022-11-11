ПЕКИН, 11 ноя — ПРАЙМ. Власти Китая приняли решение отменить механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. American Conservative: Китай "украл" у США Латинскую Америку

"Отменяется механизм временной приостановки авиарейсов", — говорится в документе.

Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно будет предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее, чем за 48 чесов до посадки на самолет. До этого требовалось сдать два теста за 48 часов до посадки на рейс.

В марте 2020 года в рамках мер по борьбе с трансграничным распространением пандемии коронавирусной инфекции управление гражданской авиации Китая потребовало от иностранных и китайских авиакомпаний строго соблюдать противоэпидемиологические меры и ввело правила, согласно которым, если на прибывшем из-за границы рейсе выявляют 5 человек с COVID-19, то авиакомпанию наказывают и выполнение рейса приостанавливается на две недели, если число зараженных достигает 10, то рейс прерывают на 4 недели.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.