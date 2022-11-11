МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Получение пропусков для грузовиков в Москве упростят с 15 ноября, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Московские власти спрогнозировали снижение экономики города

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

"Процедуру получения пропусков для грузовиков в Москве упростят с 15 ноября — сроки оформления сократятся, а нагрузка на логистические компании, которые обслуживают жителей города, станет меньше", — рассказал Ликсутов.

Он отметил, что такое решение Собянин принял после встреч с представителями бизнеса и транспортных сообществ.

"Меры помогут снизить операционные издержки предприятий и упростить процедуру получения пропуска для организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города. При этом все важные требования к грузовикам сохраняются, поэтому их количество на дорогах Москвы не увеличится", — рассказал заммэра.

Как пояснили в пресс-службе столичного департамента транспорта, спецразрешения для тяжёлых машин, которые везут ненормативный груз и превышают разрешённый вес или размеры, будет выдавать ЦОДД. Услуга будет доступна онлайн на mos.ru. Сейчас разрешения выдаёт ГБУ "Гормост" — только очно.