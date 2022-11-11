ПЕКИН, 11 ноя — ПРАЙМ. Поиск билетов на международные рейсы из КНР и бронирования авиабилетов в Китай выросли вдвое сразу после публикации новостей о послаблении противоэпидемиологических мер, заявили РИА Новости в крупнейшем турагентстве Китая Trip.com Group. Китай отменил приостановку международных рейсов из-за коронавируса

Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР выпустил уведомление о дальнейшей оптимизации антиковидных мер, в котором содержатся довольно значительные изменения в сторону ослабления строгой политики Китая по сдерживанию распространения COVID-19. Так, для въезжающих из-за границы сокращен период карантина, теперь нужно будет провести 5 дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции, сделав за этот период 6 ПЦР-тестов. Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно будет предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее, чем за 48 чесов до посадки на самолет, до этого требовалось сдать два теста.

Также отменен действовавший с марта 2020 года механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией. Согласно правилам механизма, если на прибывшем из-за границы рейсе выявляют 5 человек с COVID-19, выполнение рейса приостанавливается на две недели, если число зараженных достигает 10, то рейс прерывают на 4 недели. Рейсы отменялись регулярно, соответственно и цены на билеты постоянно росли, а улететь в Китай с первого раза считалось большой удачей, нередко приходилось несколько месяцев ждать возобновления рейсов.

"Данные Trip.com показали, что через час после публикации новости объем бронирования авиабилетов в Китай на платформе удвоился по сравнению с тем же периодом вчерашнего дня (10 ноября), удвоилось и количество поисковых запросов на международные рейсы", — сообщили в агентстве. American Conservative: Китай "украл" у США Латинскую Америку

Сервис запустил специальную страницу, где пользователи могут узнать о правилах въезда для иностранных путешественников в такие страны как Канада, США, Южная Корея, Япония, Великобритания, Италия, Франция и Германия.

При этом отмечается, что число поисковых запросов и бронирований билетов на международные авиарейсы начало расти еще летом, когда карантин сократился до 10 дней (7 дней централизованного + 3 дня дома).

По данным Trip.com, с 31 октября по 11 ноября объем поиска билетов на международные рейсы на платформе увеличился на 122% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем отмечается, что по мере роста количества рейсов и билетов, в последние месяцы наблюдается снижение средних тарифов на рейсы в и из Китая. Так, с конца августа средняя цена рейсов из Китая упала почти на 40%, еще более резко цены на билеты в Китай — в конце прошлой недели они сократились почти на 50% в сравнении с ценами на конец августа.

Китай почти с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к вирусу и ввел крайне строгие правила для въезда, в частности, визы выдаются крайне ограниченному перечню категорий лиц, туристические визы в Китай пока получить невозможно. Изначально срок централизованного карантина после въезда в страну составлял три недели, после его сократили до 14 дней плюс семь дней домашней изоляции, в июне он был скорректирован на семь дней централизованного плюс три дня домашнего карантина. Но несмотря на все послабления, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.