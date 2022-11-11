МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Перевозка грузов железнодорожным транспортом будет проиндексирована в РФ на 8% в 2023 году, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Шульгинов заявил, что РЖД не выполняют обязательств перед энергокомпаниями

"ФАС России: Проиндексировать на 2023 год на 8 процентов действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозки грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов", — говорится в документе.

Ранее ФАС РФ сообщала, что подготовила проекты индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 8%.

Кроме того, правительство продлило отмену понижающего коэффициента на экспортную железнодорожную перевозку угля до конца 2023 года, соответствующее распоряжение также опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Внести в нормативные акты изменения, вступающие в силу 1 января 2023 года и предусматривающие… неприменение понижающих коэффициентов (0.4 и 0.895) при определении платы за экспортные перевозки угля каменного железнодорожным транспортом до 31 декабря 2023 года включительно", — говорится в тексте распоряжения.

Скидки (понижающие коэффициенты) на перевозку угля, а именно 0,4 за дальность и 0,895 для перевозок энергетического угля на экспорт, были отменены с 1 июня, а в конце августа правительство продлило этот срок до конца года.