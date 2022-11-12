МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило шести российским регионам около 1,6 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, сообщает кабмин. Россиян предупредили об основных схемах обмана клиентов при шиномонтаже

В частности, как отмечается, дополнительные средства пойдут на строительство подъезда к туристическому комплексу "Лагонаки" в Адыгее и турбазам "Башиль" и "Чегем" в Кабардино-Балкарии.

Также деньги направят для продолжения строительства в Северной Осетии трассы Владикавказ – Лескен-2 в объезд села Чикола.

"Кроме того, федеральное финансирование позволит отремонтировать автодорогу Киров – Кирово-Чепецк в Кировской области. В Нижегородской области и Удмуртии за счёт средств федерального бюджета приведут в порядок улицы в городах и населённых пунктах", — говорится в сообщении.