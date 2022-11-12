МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект о выделении Росжелдору ассигнований на возмещение потерь в доходах ОАО "РЖД" и ФГУП "Крымская железная дорога" в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, сообщается на сайте кабмина. Правительство одобрило финансовый план РЖД на 2023 год

"Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Перевозка железнодорожным транспортом по льготным тарифам осуществляется для зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, семян масличных культур (соя или рапс), а также рыбы и рыбной продукции. В 2022 году на льготных условиях должно быть перевезено 1,945 миллиона тонн, в том числе рыбы и рыбной продукции — 83,878 тысячи тонн.