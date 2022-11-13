МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Прямые рейсы на тайский курорт Паттайя из Владивостока будут запущены 2 декабря, сообщила РИА Новости сотрудница турагентства Anex Tour. Поиск билетов на международные рейсы из Китая вырос вдвое

"Со второго декабря… из Владивостока прямой рейс в Утапао (аэропорт курорта Паттайя — ред.), два раза в неделю: по пятницам и понедельникам", — рассказала собеседница.

Перелеты будут выполняться чартерной авиакомпанией Azur Air. Сотрудница Anex Tour подчеркнула, что билеты на рейсы продаются только в составе туров. Цены на декабрьские туры начинаются от 90 тысяч рублей.

В начале ноября представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма рассказала РИА Новости, что "Аэрофлот" получил разрешение Росавиации на осуществление полетов в Бангкок и на Пхукет из Владивостока. Официальных объявлений о начале перелетов по этим маршрутам авиакомпания не делала.

С 1 октября в Таиланде не действуют ограничения на въезд, введённые в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Для посещения страны не требуются ни сертификат о вакцинации, ни результаты ПЦР-теста на коронавирус.