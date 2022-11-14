МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Росавиация перераспределила 9 миллиардов рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний, говорится в релизе ведомства. ОАК окончательно перейдет на выпуск импортозамещенного самолета SSJ – New

"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах дополнительного отбора получателей субсидии – авиакомпаний, которым будут частично возмещены операционные расходы на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям", — говорится в сообщении.

Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний в России, уточняет ведомство. Господдержка направлена на погашение расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь. Также она призвана обеспечить продолжение деятельности перевозчиков и сохранение авиаперсонала.

Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда авиакомпаниям России будет предоставлено 100 миллиардов рублей, указывает Росавиация. Ранее, за апрель-сентябрь, в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по этой программе субсидирования выплачен 91 миллиард рублей, и в целях полной реализации программы позднее в ноябре будут осуществлены выплаты оставшейся суммы выделенной субсидии.

Такая мера господдержки, отмечает Росавиация, позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты.