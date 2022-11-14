МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Армянская авиакомпания Flyone Armenia запустила в понедельник прямые регулярные рейсы по маршруту Ереван — Минеральные Воды — Ереван, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Поиск билетов на международные рейсы из Китая вырос вдвое

"Первый рейс из международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт Минеральные Воды им. М. Ю. Лермонтова был выполнен 14 ноября. Минводы — пятый город России, включенный в авиационную карту национальной авиакомпании Flyone Armenia", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Flyone Armenia будет летать в Минеральные Воды три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

"Этот рейс — еще одна возможность для быстрого и комфортного путешествия. Мы уверены, что он будет востребован как для прямых, так и для транзитных поездок", — приводит пресс-служба слова председателя совета авиакомпании Арама Ананяна.