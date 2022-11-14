МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 24 ноября возобновляет регулярное авиасообщение из Намангана (на востоке Узбекистана) в Оренбург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Flyone Armenia запустила прямые рейсы из Еревана в Минеральные Воды

"С 24 ноября 2022 года авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет авиарейсы из Намангана в Оренбург", — говорится в сообщении в Telegram-канале авиаперевозчика. Авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться по четвергам, стоимость билета – от 1,69 миллиона сумов (около 154 долларов).

Uzbekistan Airways с начала года поэтапно увеличивает количество прямых рейсов в РФ. В частности, в марте авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы из Ташкента в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург и Казань, в мае – в Минеральные Воды, в июне – в Самару.