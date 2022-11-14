МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Регулярные пассажирские перевозки на Москве-реке планируется возобновить в 2023 году, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. Госдума продлила пониженную ставку НДС для авиаперевозок через Москву

"Мы продолжаем реализовать крупный инвестиционный проект, направленный на возобновление регулярного пассажирского сообщения по Москве-реке на базе современных судов, электросудов самой последней разработки на базе высоких технологий. С учетом складывающейся ситуации пришлось полностью проект переделать… на основе уже нашего оборудования и наших российских проектных разработок", — сказал Собянин.

Он добавил, что первые суда уже доставлены в столицу. "Надеюсь, что к сезону 2023 года первый маршрут будет запущен. Работа предстоит большая, сложная: требуется разместить несколько десятков причалов с электрозаправкой судов; суда нового ледового класса должны поступить до начала сезона, помимо того, что они должны поступить, они должны пройти обкатку, испытания, зарегистрироваться в соответствующих реестрах", — пояснил мэр.

Собянин также выразил надежду, что "эта работа будет выполнена, и москвичи получат удобные маршруты, которые позволят и время экономить, и, конечно, получить, по сути дела, новые туристические маршруты". Также в понедельник мэр столицы совершил тестовую поездку на новом электрическом судне "Филька", предназначенном для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке. Движение по маршруту "Причал "Киевский" — парк "Зарядье" заняло примерно 30 минут со средней скоростью 15 км/ч.