МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российский транспортный оператор "Рускон" (входит в группу "Дело") запустил еженедельный паромный сервис между турецким Самсуном и Новороссийском, сообщает группа. Fesco в Хабаровске нарастила за девять месяцев отправку грузов в Китай

"Мультимодальный транспортный оператор "Рускон", входящий в группу компаний "Дело", открыл собственный еженедельный паромный сервис в ноябре 2022 года. Паром будет курсировать по маршруту Самсун (Турецкая Республика) – Новороссийск и обрабатываться на контейнерном терминале НУТЭП (входит в "Дело Портс", стивидорный актив группы компаний "Дело")", — говорится в сообщении.

В группе подчеркивают, что цель проекта — расширение грузооборота с Турцией, которая стала одним из главных торговых партнеров России.

Группа компаний "Дело" — один из крупнейших частных транспортных холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций железнодорожного оператора "Трансконтейнер".