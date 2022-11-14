МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запускает сервис перевозки наливных грузов во флекситанках по России, а также в Азию, Турцию, Египет, Африку и Южную Америку, сообщает компания. Fesco добавила маршрут через Суэцкий канал

Флекситанки — это эластичные цистерны-вкладыши, выполненные из специально разработанных полимерных материалов и размещаемые в стандартных 20-футовых контейнерах.

"Транспортная группа Fesco ("Fesco", "Группа") расширяет линейку услуг в структуре Fesco Supply Chain, добавив новый сервис Fesco Flexi для перевозки наливных грузов в контейнерах с использованием герметичных вкладышей — флекситанков. Грузы в рамках Fesco Flexi можно отправить с помощью железнодорожных, морских и интермодальных сервисов группы как во внутрироссийском, так и в международном направлении, в том числе в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Турцию, Египет, Африку и Южную Америку", — говорится в сообщении.

В рамках данного сервиса можно организовать перевозку растительных и минеральных масел, патоки, смазочных жидкостей, моющих средств и бытовой химии, алкогольной продукции, продуктов питания и других грузов непосредственно с производственной площадки клиента.

В начале декабря группа также намерена запустить флекси-поезда между Россией и Китаем, которые будут курсировать на регулярной основе.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.