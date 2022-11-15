Посол рассказал о перспективах восстановления авиасообщения с Японией
Посол Галузин: Россия настроена на возобновление прямых рейсов с Японией, а Япония - нет
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия настроена на возобновление прямых рейсов с Японией, но пока не чувствует ответного стремления с японской стороны, заявил завершающий миссию посол РФ в Японии Михаил Галузин в интервью российским журналистам.
Прямое авиасообщение между двумя странами было фактически прекращено вскоре после начала спецоперации на Украине.
"Воздушное пространство Японии не закрыто для российских самолётов, и воздушное пространство России не закрыто для японских пассажирских и грузовых самолётов, но японская сторона прекратила полёты между Японией и европейским континентом через воздушное пространство России. Это была не наша инициатива. В свете санкций имеются определённые препятствия для полётов наших самолётов в Японию. Мы настроены на то, чтобы возобновлять такие полёты, но пока не чувствуем встречного стремления с японской стороны", — заявил посол.
Он пояснил, что в вопрос о возобновлении прямых авиарейсов между Японией и Россией очень актуальный и касается нормального функционирования экономических связей между двумя странами, а также интересов как российских, так и японских граждан.