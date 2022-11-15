МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия настроена на возобновление прямых рейсов с Японией, но пока не чувствует ответного стремления с японской стороны, заявил завершающий миссию посол РФ в Японии Михаил Галузин в интервью российским журналистам. Япония может смягчить часть экспортных ограничений, сообщили СМИ

Прямое авиасообщение между двумя странами было фактически прекращено вскоре после начала спецоперации на Украине.

"Воздушное пространство Японии не закрыто для российских самолётов, и воздушное пространство России не закрыто для японских пассажирских и грузовых самолётов, но японская сторона прекратила полёты между Японией и европейским континентом через воздушное пространство России. Это была не наша инициатива. В свете санкций имеются определённые препятствия для полётов наших самолётов в Японию. Мы настроены на то, чтобы возобновлять такие полёты, но пока не чувствуем встречного стремления с японской стороны", — заявил посол.

Он пояснил, что в вопрос о возобновлении прямых авиарейсов между Японией и Россией очень актуальный и касается нормального функционирования экономических связей между двумя странами, а также интересов как российских, так и японских граждан.