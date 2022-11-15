МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air рассматривает возможность начала полетов на Кубу, но программа пока не утверждена, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Евгений Королев.

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"Мы рассматриваем возможность начала полетов на Кубу, но программа пока не утверждена", — сказал Королев.

Он добавил, что компания уже начала полеты в Рас-эль-Хайму, в ближайшей перспективе планирует открыть рейсы в Дубай.

"Кроме того, уже начали летать на Шри-Ланку, продолжаем полеты в Турцию. В декабре планируем запустить рейсы в Таиланд", — отметил он.

Гендиректор перевозчика также рассказал, что Azur air сохраняет планы перевезти в текущем году более 2 миллионов человек, в следующем году рассчитывает обслужить не меньше.