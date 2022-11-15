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https://1prime.ru/transport/20221115/838824520.html
Azur air хочет запустить рейсы на Кубу
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Российская авиакомпания Azur air рассматривает возможность начала полетов на Кубу, но программа пока не утверждена, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Евгений Королев... ПРАЙМ, 15.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air рассматривает возможность начала полетов на Кубу, но программа пока не утверждена, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Евгений Королев.
"Мы рассматриваем возможность начала полетов на Кубу, но программа пока не утверждена", — сказал Королев.
Он добавил, что компания уже начала полеты в Рас-эль-Хайму, в ближайшей перспективе планирует открыть рейсы в Дубай.
"Кроме того, уже начали летать на Шри-Ланку, продолжаем полеты в Турцию. В декабре планируем запустить рейсы в Таиланд", — отметил он.
Гендиректор перевозчика также рассказал, что Azur air сохраняет планы перевезти в текущем году более 2 миллионов человек, в следующем году рассчитывает обслужить не меньше.