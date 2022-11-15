МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российская авиакомпания Azur air рассматривает возможность начала полетов на Кубу, но программа пока не утверждена, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Евгений Королев. "Аэрофлот" запустил эксклюзивную распродажу билетов

"Мы рассматриваем возможность начала полетов на Кубу, но программа пока не утверждена", — сказал Королев.

Он добавил, что компания уже начала полеты в Рас-эль-Хайму, в ближайшей перспективе планирует открыть рейсы в Дубай.

"Кроме того, уже начали летать на Шри-Ланку, продолжаем полеты в Турцию. В декабре планируем запустить рейсы в Таиланд", — отметил он.

Гендиректор перевозчика также рассказал, что Azur air сохраняет планы перевезти в текущем году более 2 миллионов человек, в следующем году рассчитывает обслужить не меньше.