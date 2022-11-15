МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Грузовые перевозки в РФ по итогам девяти месяцев 2022 года не просели и почти достигли уровня прошлого года, превысив отметку в 5 миллиардов тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России". Fesco запустит сервис перевозки наливных грузов во флекситанках

"Грузовые перевозки не просели и достигли практически уровня прошлого года, превысив отметку в 5 млрд тонн. Возросло число перевезённых пассажиров — более чем до семи миллиардов человек", — сказал Мишустин.

Во время выступления премьер отметил, что в условиях санкций меры поддержки транспортной отрасли РФ показали свою действенность. По его словам, транспорт в России продолжает своевременно обеспечивать экономику, производство, граждан всеми необходимыми товарами и услугами.