Правительство профинансирует транспортную систему в 2023-2025 годах
Правительство выделит более четырех триллионов рублей на транспорт в 2023-2025 годах
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Власти РФ планируют выделить свыше четырех триллионов рублей на финансирование транспортной системы в течение следующих трех лет, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспортная неделя".
"От эффективности действий транспортной системы во многом зависит достижение национальных целей, которые обозначил глава государства на десятилетний период", — заявил Мишустин.
"В течение следующих трех лет на финансирование отрасли мы планируем направить свыше четырех триллионов рублей", — сообщил он.
Он назвал основные задачи, которые стоят перед транспортной отраслью. Среди них, по его словам, поддержка связанности территорий страны, повышение мобильности людей и увеличение грузовых перевозок.
Премьер напомнил, что все приоритетные проекты и мероприятия в этой сфере вошли в транспортную стратегию, утвержденную правительством. "Они должны быть выполнены в строгом соответствии с установленными сроками", — подчеркнул Мишустин.