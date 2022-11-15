МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Власти РФ планируют выделить свыше четырех триллионов рублей на финансирование транспортной системы в течение следующих трех лет, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспортная неделя". Мишустин оценил успехи российского транспортного комплекса

"От эффективности действий транспортной системы во многом зависит достижение национальных целей, которые обозначил глава государства на десятилетний период", — заявил Мишустин.

"В течение следующих трех лет на финансирование отрасли мы планируем направить свыше четырех триллионов рублей", — сообщил он.

Он назвал основные задачи, которые стоят перед транспортной отраслью. Среди них, по его словам, поддержка связанности территорий страны, повышение мобильности людей и увеличение грузовых перевозок.

Премьер напомнил, что все приоритетные проекты и мероприятия в этой сфере вошли в транспортную стратегию, утвержденную правительством. "Они должны быть выполнены в строгом соответствии с установленными сроками", — подчеркнул Мишустин.