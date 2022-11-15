МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Транспортный комплекс РФ смог не только противостоять основным вызовам, но и заложил фундамент для своего будущего роста, несмотря на все сложности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник. Мишустин отметил переход авиаотрасли на российские системы брони

В ходе выступления Мишустин сообщил, что в условиях санкций крайне важно поддерживать устой­чивость работы транспортной отрасли и максимально быстро дейст­вовать с учетом кардинальной пере­стройки сложившихся схем движения товаров, их преимущественной переориентации на южное и восточное направления.

"Транс­портный комплекс смог не только успешно противостоять всем основ­ным вызовам. Но и самое главное — заложил фундамент для своего будущего роста. Несмотря на все сложности текущего года", — сказал Мишустин.

После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.