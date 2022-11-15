МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Правительство РФ будет уделять особое внимание обновлению морских портов, важных для международных транспортных коридоров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник. СМИ: Мантуров предложил выделить на флот 65 миллиардов рублей на три года

"В числе других приоритетных задач – дальнейшее обновление по всей стране транспортной инфраструктуры. Особое внимание правительство будет уделять морским портам, которые играют важную роль для международных транспортных коридоров", — сказал Мишустин.