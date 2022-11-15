МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российские власти ожидают, что по итогам 2022 года объем грузоперевозок по Севморпути будет выше первоначального прогноза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России". Мишустин оценил успехи российского транспортного комплекса

"Одним из ключевых приоритетов государства остается развитие Северного морского пути. Перевозка грузов по его маршрутам превысила 25 миллионов тонн. Ожидаем, что и по итогам года этот показатель будет еще выше первоначального прогноза, в уже со следующего года возобновится поступательный рост", — сказал Мишустин.

Он заметил, что в 2024 году необходимо выйти на уровень 80 миллионов тонн грузов.