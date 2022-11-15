МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Недружественные страны грубейше нарушали международные договоры, чтобы "приземлить" российский авиафлот, но Россия сохранила свой авиапарк и расширяет выпуск отечественной техники, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Мишустин отметил переход авиаотрасли на российские системы брони

"Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба. И для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности. Но мы сохранили парк самолетов и сейчас расширяем выпуск отечественной техники. Одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления", — сказал он на пленарном заседании форума "Транспорт России".

Кроме того, недружественные государства попытались изолировать Калининградскую область, лишить регион энергии и продуктов питания, добавил Мишустин.

"Мы в кратчайшие сроки увеличили в пять раз количество судов, задействованных в этом морском коридоре. Чем обеспечили надежную связь с нашим самым западным регионом", — сообщил премьер.