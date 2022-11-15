МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия наращивает сообщение с дружественными странами, в том числе Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на попытки расширения санкций и ограничений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин: недружественные страны попытались "приземлить" авиацию России

"Россия уже наращивает сообщение с дружественными странами, прежде всего со странами Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Между нашими государствами укрепляются деловые связи, растут объемы перевозок, в том числе и несырьевых товаров. Несмотря на все предпринимаемые попытки расширения санкций и ограничений", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспортная неделя".

Он отметил, что необходимо активно работать над решением новых задач, в том числе по формированию международных транспортно-логистических коридоров. "Вести их совместно с нашими зарубежными партнерами по трем ключевым направлениям развития инфраструктуры – Восточному, Азово-Черноморскому и Каспийскому", — пояснил Мишустин.

По его словам, новые сквозные маршруты станут прочной основой для расширения торговли.

Премьер также сообщил, что в текущем году были построены и введены в эксплуатацию сразу несколько новых объектов. "В районе компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области — терминал для отгрузки сжиженного природного газа. Угольный комплекс в районе мыса Открытый в Приморском крае. А также завершена реконструкция причалов Таманского терминала навалочных грузов в Краснодарском крае. Общий объем дополнительных мощностей составил свыше тридцати миллионов тонн, что позволит компаниям-экспортерам значительно увеличить отгрузку товаров", — указал он.

Мишустин также отметил, что санкции Запада в сфере программного обеспечения в отношении России были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспортной отрасли.

Помимо этого, премьер подчеркнул необходимостькак можно скорее разработать и внедрить новые образовательные стандарты по подготовке специалистов в области строительства и эксплуатации автодорог, тоннелей и других транспортных сооружений.

По его словам, под влиянием внешних санкций базовые подходы к архитектуре транспортного комплекса стремительно меняются: существенно сокращаются сроки проектирования, строительства и введения в эксплуатацию объектов инфраструктуры; усложняются инструменты и оборудование; внедряются отечественные цифровые решения и сервисы и другие инновационные продукты разработки и инструменты.

Он также отметил важность использования преимуществ технического прогресса.

Председатель правительства также упомянул, что российские предприятия оперативно включились в производство новых элементов конструкции Крымского моста, изготовив их в рекордные сроки. Он добавил, что все виды транспорта — морской, железнодорожный, автомобильный — перестроились, чтобы помочь полуострову с доставкой товаров, сырья и других грузов.