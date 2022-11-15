МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ввод отремонтированных дорог в России по итогам 2022 года станет рекордным за всю историю страны, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мишустин оценил успехи российского транспортного комплекса

"Мы из года в год растем по количеству отремонтированных дорог, из года в год растем по количеству построенных дорог. У нас каждый год планы физические, которые были поставлены, перевыполняются", — сказал Хуснуллин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России".

"В этом году, по прогнозам за ноябрь, можно уже уверенно сказать, что у нас будет самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю страны", — подчеркнул вице-премьер.