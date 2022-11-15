МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортного сектора с предстоящим Днем работника транспорта, а также поприветствовал их на XVI международном форуме "Транспорт России", соответствующая телеграмма опубликована на официальном интернет-портале Кремля. Россия наращивает сообщение с дружественными странами, заявил Мишустин

"Поздравляю вас с приближающимся профессиональным праздником — Днем работника транспорта — и приветствую по случаю открытия XVI международного форума и выставки "Транспорт России"… Подчеркну, от четкого, бесперебойного функционирования всех звеньев транспортной системы во многом зависят укрепление экономического потенциала российских регионов и страны в целом, решение востребованных социальных проблем, повышение качества жизни людей", — сказано в тексте документа.

По словам российского лидера, в приоритете отрасти должны находиться модернизация инфраструктуры, широкое внедрение инновационных технологий, формирование крупных логистических узлов и безопасных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров.

Глава государства также отметил важность форума "Транспорт России", который определяет основной вектор развития сферы.

Путин выразил уверенность в том, что форум и выставка пройдут на достойном организационном уровне и дадут старт перспективным проектам.

Президент пожелал участникам всего самого доброго.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, вручил работникам отрасли госнаграды.

"В этом зале собрались преданные своему делу люди, чья многолетняя добросовестная работа в транспортной отрасли, уникальные заслуги отмечены высокими государственными наградами. По сложившейся традиции наша встреча проходит в преддверии главного профессионального праздника — Дня работника транспорта, с чем хочу вас всех от всей души поздравить и пожелать всего самого наилучшего", — сказал он, добавив, что труд транспортников сближает "города, страны, семьи".