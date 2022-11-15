МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Восстановление Крымского моста идет с опережением графика, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал о ходе восстановления Крымского моста

На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате которого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"Пока идем даже чуть-чуть с опережением. Идем с опережением на 6 часов: то есть мы уже даже не сутки считаем, а часы. Если, конечно, погода не будет мешать, и ничего непредвиденного не будет, планируем в декабре полностью правую разрушенную часть (автодорожной части моста) восстановить и приступим к приведению в порядок левой стороны", — сказал замглавы правительства на пленарной сессии форума "Дороги России".

Он добавил, что второй путь на железнодорожной части объекта восстановят за шесть-семь месяцев.