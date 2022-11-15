МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Недружественные России страны из-за введенных ограничений по итогам 2022 года потеряют 125 миллионов тонн грузов, в то время как дружественные уже приобрели 60 миллионов тонн, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе пленарной дискуссии "Транспортной недели". Казахстан оценил идею снизить тарифы на транзит зерна

"Мы сейчас видим и прогнозируем, что до конца года недружественные страны потеряют 125 миллионов тонн груза….. Дружественные страны приобрели 60 миллионов, уже на сегодняшний момент, как было сказано, в рамках работы над транспортными коридорами огромный идёт прирост", — сказал он.

"Железная дорога вообще это транспорт дружбы, мы не можем работать, не состыковавшись с другими коллегами. Соответственно, если где-то есть ограничения, мы останавливаемся, и все. Соответственно, коллеги в недружественных странах не получили этот груз, транспортники не заработали денег ну и вся цепочка дальше", — резюмировал Белозеров.