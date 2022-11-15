МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В Москве изменятся тарифы на парковку, они будут определяться в соответствии с загруженностью улиц, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Движение по новой трассе М – 12 запустят в следующем месяце

Нововведение вступит в силу с 24 декабря. Как уточняется, тарифная сетка по-прежнему составит от 40 до 450 рублей, а большую часть улиц изменение стоимости не затронет.

При этом на улицах платного парковочного пространства изменения цен составят 8,6 процента.

Кроме того, с нового года перемещение и хранения автомобилей проиндексируют на 12 процентов. При этом скидку в размере 25 процентов сохранят для тех, кто оплачивает эвакуацию до того, как забрать автомобиль со спецстоянки, добавили в пресс-службе департамента.