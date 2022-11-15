МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цена одной поездки в метро, МЦК и МЦД в Москве по карте "Тройка" увеличится до 50 рублей со 2 января 2023 года, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы. Власти Москвы рассказали о росте транспортных тарифов в 2023 году

"Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу 90 минут – 75 рублей вместо 69 рублей. Останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом — билет ТАТ ("Автобус-Трамвай") на 365 дней также будет стоить 14 000 рублей", — сказано в релизе.

Также цена за одну поездку по "Единому" вырастет до 62 рублей. Максимальная сумма пополнения "Тройки" будет достигать десяти тысяч рублей, залоговая стоимость карты — 80 рублей.

В пресс-службе отметили, что мера принята для удобства пассажиров, которые оплачивают транспортной картой поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев.

Представители департамента подчеркнули, что нововведение вступит в силу со 2 января 2023 года.